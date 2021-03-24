Названо точное число заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает оперативный штаб региона, аз минувшие сутки в Кузбассе выросло число заболевших коронавирусом. Одновременно с этим изменилась статистика по выздоровевшим и умершим.

На утро 24 марта еще у 48 жителей Кузбасса тесты на коронавирус дали положительный результат. Теперь число заболевших ковидом в регионе составляет 32 964 человека.

Вместе с этим выросла и положительная статистика: за минувшие сутки 43 пациента выздоровели, а число тех, кто поборол коронавирус достигло 32 044 человека.

Увы, изменилась и печальная статистика.

- У мужчины 1976 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии печени. Он проживал в Киселевске, - сообщает штаб по охране здоровья населения Кузбасса.

Теперь число смертей среди пациентов с коронавирусом составляет 601 случай.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 319 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1172 человека.