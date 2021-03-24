Какой город Кузбасса лидирует по числу заболевших коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В каких городах выявлены новые случаи заолевания коронавирусом? Актуальные данные опубликовал оперативный штаб Кузбаса.

За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 48 человек. больше всего новых пациентов с ковидом в Кемерове - 10 человек.

В Новокузнецке диагноз подтвердился у девяти человек.

По пять новых заболевших в Междуреченске и Юрге.

По три новых пациента с ковидом в Анжеро-Судженске и Мысках.

По два человека заболели в Киселевске и Осинниках.

По одному случаю заболевания в Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске, Гурьевском МО, Кемеровском МО, Мариинском МР, Промышленновском МО, Тисульском МР, Топкинском МО, Юргинском МО.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 32 964 заболевших коронавирусом.

Вместе с этим выросла и положительная статистика: за минувшие сутки 43 пациента выздоровели, а число тех, кто поборол коронавирус достигло 32 044 человека.

Увы, изменилась и печальная статистика. На сегодняшний день число смертей среди пациентов с коронавирусом составляет 601 случай, один из которых зафиксирован в течение минувших суток.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 319 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1172 человека.