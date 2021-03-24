Два дня в Кузбассе разыскивали пропавшего подростка Фото: Кирилл ЧАЩИН

Из-за плохих отметок в школе родители лишили сына возможности неограниченно пользоваться мобильным телефоном. Подросток решил отомстить им и сбежал из дома.

14-летний кемеровчанин не радовал родителей ни хорошими отметками в школе, ни своим поведением. И те решили наказать подростка. Родители ограничили ребенка в пользовании мобильником. Сын обиделся и решил заставить родителей понервничать. Он ушел на прогулку и не вернулся к установленному времени. Когда же родные стали искать подростка на улице, он заметил их, сбежал и пропал на два дня.

Не сумев найти сына, родители обратились за помощью в полицию. Стражи порядка связались с друзьями подростка, опросили его школьных педагогов, проверили места возможного появления ребенка. В конце концов его обнаружили гуляющим в компании сверстников на одной из улиц города. Как оказалось, все это время он проводил с друзьями - у них же и ночевал.

- Сотрудники полиции выяснили, что школьник специально не возвращался домой, чтобы проучить родителей, поскольку они, по его мнению, слишком строго его воспитывают и предъявляют много требований, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Полицейские провели с несовершеннолетним профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения и передали его родителям.