Из-за нечищеной дороги пожарные не смогли подъехать к горящему дому в Новокузнецке. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Нечищеные дороги стали помехой для пожарных: они не смогли проехать непосредственно к горящему дому.

Чрезвычайное происшествие случилось на улице Тобольской в Куйбышевском районе Новокузнецка. Здесь в ночь на 24 марта загорелся один из частных домов. Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 0.19.

- На момент прибытия первого подразделения веранда и крыша дома по всей площади были охвачены огнем. В результате пожара сгорела и обрушилась обрешетка крыши, обгорели стены. Общая площадь пожара составила 21 квадратный метр. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печей, - сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Также в ведомстве подтвердили, что пожарные автомобили не смогли подъехать непосредственно к горящему дому. Для тушения пожара огнеборцы проложили магистральную линию, так что затрудненный проезд не помешал работе пожарных. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 0.40.