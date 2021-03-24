Многоголосый телефонный аферист обокрал кузбассовцев Фото: Евгения ГУСЕВА

Сразу несколько кузбассовцев обратились за помощью в полицию: их ограбили телефонные мошенники. Впрочем, позже оказалось, что мошенник был один, но разговаривал он разными голосами.

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела о телефонном мошенничестве. Как рассказали в кузбасской полиции, якобы внуки, дочери и зятья массово звонили кузбассовцам осенью 2020 года. Они заявляли, что совершили ДТП, и теперь нужны деньги, чтобы «замять дело». Чадолюбивые кузбассовцы переводили на указанные счета от 14 до 40 тысяч рублей и только после этого перезванивали родственникам. Разумеется, те были живы-здоровы и ни в какие ДТП не попадали.

Когда стражи порядка установили личность телефонного афериста, оказалось, что женскими, мужскими и детскими голосами говорил 33-летний житель Новосибирска. Он имитировал голоса, чтобы убедить потерпевших, будто родственник попал в беду. К слову, следователь следственной части УМВД России по городу Кемерово установил причастность афериста к 10 преступлениям в отношении жителей Кузбасса, Иркутской и Ярославской областей.

- В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.