Как будет выглядеть самолет из сквера Жукова, показал мэр Новокузнецка. ФОТО: личная страница Сергея Кузнецова в соцсетях

Самолет И-16 - точнее, его копия - из сквера имени Жукова сейчас находится на ремонте. Как он будет выглядеть после ремонта, показал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

На время ремонта самолет разместился в троллейбусном парке. Специалисты сняли старый слой краски и грунта, зачистили и восстановили элементы оперения и крыла, а также восстановили фюзеляж. Сейчас самолет готовят к покраске.

«Самолет получит оригинальную окраску и ливрею с бортовым номером 300, она будет соответствовать той, которую наносили боевым истребителям во времена Великой Отечественной», - пишет на своей странице в соцсетях Сергей Кузнецов.

Так будет выглядеть самолет. ФОТО: личная страница Сергея Кузнецова в соцсетях

Глава города также отметил, что за прообраз взят оригинальный И-16 третьей эскадрильи 36-го истребительного авиационного полка ВВС РККА. К середине апреля все работы планируют завершить, и к майским праздникам самолет займет свое место на пьедестале в музее боевой техники в сквере имени Жукова.

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