Кузбасская компания мошенническим путем получила субсидию из-за ковида Фото: Олег ЗОЛОТО

Возможность получить поддержку для бизнеса в ситуации с коронавирусом подтолкнула представителей фирмы, оказывающей услуги в сфере питания, к мошенничеству.

В августе 2020 года коммерческая фирма получила субсидию для сохранения занятости работников, которых перевели на дистанционную работу. Позже специалисты компании предоставили в Центр занятости населения сведения о том, что 90 процентов сотрудников получают заработную плату. Однако на деле все оказалось иначе. Куда именно были направлены 442 тысячи рублей из федерального бюджета, сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов. Пока известно лишь то, что работники компании этих денег не увидели. За мошенничество при получении субсидии и выплате зарплаты возбуждено уголовное дело.

- В ходе предварительного следствия в компании проведены обыски, изъята необходимая документация. В рамках расследования уголовного дела по изъятым документам будут проведены бухгалтерская и почерковедческая экспертизы, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Также будет дана юридическая оценка по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.