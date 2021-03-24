Штормовой ветер пронесется по Кузбассу в ближайшее время Фото: Екатерина РОМАНОВА

Вечером 24 марта и в первой половине ночи на 25 марта в Кузбассе ожидается штормовой ветер. Такой прогноз дали синоптики кемеровского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в Кузбассе ожидается усиление ветра до 25-27 метров в секунду, однако к утру он должен стихнуть. Скорость юго-западного ветра, согласно данным синоптиков, ночью будет достигать 8-13 метров в секунду, при порывах – до 18. Днем 25 марта его скорость составит 4-9 метра в секунду, а при порывах – до 14 метров в секунду. Столбики термометров ночью будут держаться у отметок -4…-9 градусов, местами возможно понижение температуры до-14 градусов. При этом в Кемерове ожидается от пяти до семи градусов мороза.

Днем воздух прогреется на территории Кузбасса до -3…+2 градусов, а местами и до +8. В Кемерове синоптики прогнозируют от -1 до +1 градуса. День будет облачным, местами пройдет небольшой снег, днем возможен мокрый снег.

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