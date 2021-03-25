Погода в Кузбассе 25 марта: синоптики дали прогноз Фото: Екатерина РОМАНОВА

Синоптики кемеровского гидрометцентра рассказали о том, какой будет погода в регионе в четверг, 25 марта.

Четверг, 25 марта, будет днем хмурым и с осадками. Температура воздуха в течение дня будет держаться в пределах -3…+3 градусов. В Кемерове воздух прогреется до -1…+1 градуса. А местами жителей региона ждет повышение температуры воздуха до +8 градусов.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, скорость которого будет достигать 4-9 метров в секунду, а при порывах – и 14 метров в секунду.

День будет облачным. На территории всего региона пройдет небольшой моекрый снег. Кроме того, ожидаются метели.

Напомним, в среду, 24 марта, по Кузбассу пронесся ураганный ветер. Его порывами со зданий, где расположены отдел МВД и городской суд в Киселевске сорвало кровли. По официальным данным, никто не пострадал.

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