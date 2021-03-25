Кузбасские приставы заставили женщину опровергнуть негативный отзыв на квартиросъемщиков Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе судебные приставы заставили женщину опровергнуть негативные сведения о своих квартиросъемщиках. Отзыв о жильцах она разместила сразу в нескольких соцсетях.

В Белове местная жительница разместила в личных аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» информацию о том, что она сдала дом семье. И якобы из-за ненадлежащего содержания жильцы привели его в непригодное состояние. Помимо этого, женщина указала на наличие задолженности по квартплате и аренде жилого помещения, а также на ненадлежащие условия содержания и проживания детей жильцов. Дополнительно к указанному тексту женщина разместила фотографии с изображением жильцов.

- С учетом характера, содержания информации и степени ее распространения суд обязал гражданку опровергнуть данную информацию в социальных сетях, - сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

Приставы ознакомили женщину с материалами производства, сроками его исполнения, а также возможными мерами принудительного характера. После этого беловчанка опубликовала в соцсетях опровержения информации, не соответствующей действительности и оскорбляющей честь и достоинство. Также разместила извинения в адрес семьи взыскателя.