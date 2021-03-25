Сбер запустил онлайн-кредитование бизнеса в мобильном приложении

Индивидуальные предприниматели — клиенты Сбера теперь могут получить смарт-кредит в мобильном приложении СберБизнес. Весь процесс — от подачи заявки до зачисления денег на счёт — занимает всего несколько минут, происходит полностью онлайн, не требует оформления бумажных документов и посещения офиса банка.

- Сбер — единственный российский банк, который предлагает такое решение, - говорит Директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин, - Раньше оформить и получить кредит онлайн можно было только в веб-версии СберБизнеса, а теперь сервис доступен и в мобильном приложении. Сегодня все больше вопросов бизнесмены решают при помощи мобильного телефона, и Сбер следует этому тренду, предоставляя предпринимателям мгновенные, удобные и безопасные сервисы для развития бизнеса.

Смарт-кредит — продукт банка для малого и микро бизнеса на основе интеллектуальной модели анализа данных о клиентах. Параметры кредита рассчитываются индивидуально, максимальная сумма кредита — до 10 миллионов рублей, максимальный срок кредитования — 4 года.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

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