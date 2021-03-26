На кемеровском долгострое ЖК «Старт» снова начались работы. ФОТО: Минстрой Кузбасса

Более 250 дольщиков ЖК «Старт» в 2022 году смогут справить новоселье. Об этом сообщает министерство правительства Кузбасса.

На проблемном долгострое снова начались работы. Согласно графику работ завершение строительства ЖК «Старт» планируется на начало 3 квартала 2022 года. А это значит, что обманутые дольщики в следующем году уже могут справить новоселье. В минстрое Кузбасса отметили, что финансирование строительства будет осуществлять ППК Фонд за счет средств субсидии, предоставляемой из федерального бюджета и бюджета Кузбасса в порядке софинансирования.

Уже обследованы конструкции дома, и новая генподрядная организация начала работы. Дом долгое время стоял без консервации, и теперь строителям нужно устранить последствия погодных воздействий. Рабочие уже приступили к строительным работам, и в третьем квартале 2022 года у владельцев квартир есть все шансы отметить новоселье.

- В отношении второго корпуса по результатам обследования встал вопрос по демонтажу объекта в связи с признанием аварийными большей части несущих и ограждающих конструкций, - сообщает министерство строительства Кузбасса. - Согласно графику работ завершение строительства ЖК «Старт» планируется на начало 3 квартала 2022 года.

Напомним, более 250 дольщиков не получили жилье в сроки, обозначенные в договоре. Во втором квартале 2019 года жилой комплекс «Старт» признали проблемным. После процедуры банкротства застройщика ООО «Феникс-Строй» права и обязанности застройщика перешли к Кузбасскому Фонду защиты прав дольщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Цивилев взял под контроль ситуацию с обманутыми дольщиками Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пообещал решить проблему обманутых дольщиков. Об этом он написал на своей странице в соцсети. (подробности)

Чего ждать дольщикам недостроенного дома на Тухачевского в Кемерове В Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области сообщили, как обстоят дела с недостроенным домом на улице Тухачевского, 29б в Кемерове. Сейчас строительство объекта заморожено. (подробности)