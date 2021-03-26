За покушение на адвоката из Кемерова киллер предстанет перед судом

За покушение на адвоката из Кемерова наемный убийца предстанет перед судом Фото: Лариса МАРУЦАК

54-летний житель Находки за 10 тысяч долларов несколько раз выстрелилв известного в Кемерове адвоката. Юрист остался жив, а киллер теперь предстанет перед судом.

Следствие установило, что предложение немного заработать 54-летний житель находки получил от своего 52-летнего приятеля. Приехав в Красноярск, мужчина узнал условия работы: убить в Кемерове человека. Он согласился на это, и вскоре получил поддельный паспорт иностранного гражданина, оружие, фотографию жертвы.

Несколько дней киллер жил в Кемерове и наблюдал за 43-летним сопредседателем коллегии адвокатов. 6 ноября 2019 года он провел на автостоянке несколько часов, дожидаясь адвоката, а когда тот вышел из здания, открыл стрельбу. После этого киллер попытался сбежать, но был задержан на месте преступления охранником и сотрудником охранно-конвойной службы УМВД России по Кемерово, ставшими очевидцами преступления.

- Со следствием мужчина сотрудничал, заключил досудебное соглашение. В рамках расследования уголовного дела 52-летний организатор покушения на убийство адвоката был задержан в городе Находке и доставлен в Кемеровскую область, - сообщает пресс-служба областного следкома. - В отношении мужчины уголовное дело выделено в отдельное производство, в настоящее время предварительное следствие окончено. В ближайшее время дело будет направлено прокурору для изучения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.

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