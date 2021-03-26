Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых выгодных кредитов наличными в феврале

В десятку лучших вошел «Кредит наличными» Уралсиба. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными в рублях в феврале 2021 года, подготовленного порталом Выберу.ру. В десятку лучших вошел «Кредит наличными» Уралсиба до 3 миллионов рублей с процентной ставкой от 5,5 процента годовых.

При составлении рейтинга эксперты Выберу.ру учитывали такие ключевые параметры, как размер процентной ставки, полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей, стоимость личного страхования (если оно необходимо), сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Всего в рейтинге рассматривается 20 предложений банков, входящих в Топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля.

Минимальная процентная ставка по «Кредиту наличными» Банка Уралсиб (в том числе на цели рефинансирования), при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 5,5 процента годовых в рублях. Максимальная ставка по данному виду кредитования, при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 7,5 процента годовых в рублях.

Минимальная сумма кредита — 100 000 рублей. Максимальная сумма кредита зависит от категории клиента и программы кредитования и варьируется от 1 500 000 рублей до 3 000 000 рублей. Срок кредитования — от 13 до 84 месяцев. Дополнительные расходы: Страхование жизни и риска потери трудоспособности (добровольное). Комиссии при получении кредита наличными отсутствуют.

Подробную информацию по кредиту наличными и другим продуктам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» можно узнать на сайте банка, по телефону 8 800 250-57-57, либо в ближайшем офисе банка.

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