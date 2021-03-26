Кузбасские приставы арестовали у бизнесмена прицеп, экскаватор и погрузчик. Фото: УФССП России по Кемеровской области

В Кузбассе приставы арестовали у предпринимателя прицеп, экскаватор и погрузчик из-за долгов перед налоговой службой.

В межрайонном отделе судебных приставов по городу Прокопьевску и Прокопьевскому району на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с индивидуального предпринимателя задолженности по налоговым платежам на сумму 5 миллионов рублей. Несмотря на то, что мужчину ознакомили со всеми материалами, а также сроками погашения задолженности, в установленные сроки он этого не сделал.

В связи с этим судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, а также постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму 383 тысячи рублей.

- Сотрудником ведомства было установлено имущественное положение гражданина: в собственности у него находилась техника: погрузчик, прицеп к легковому автомобилю и гусеничный экскаватор. Данная техника была арестована и оставлена должнику на ответственное хранение, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

Предварительная стоимость погрузчика составила 2,5 миллиона рублей, экскаватора - 1,3 миллиона рублей, прицепа - 80 тысяч рублей. Теперь у гражданина есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет передано на реализацию, средства от которой будут направлены на погашение задолженности. В дальнейшем к гражданину будет применен весь комплекс мер принудительного взыскания до полного погашения задолженности.