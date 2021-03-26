В Кемерове построят четыре новых торговых центра Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кемерове планируется построить четыре новых торговых центра. Об этом рассказали в мэрии города.

В период с 2021 по 2026 год в областном центре должно появиться четыре новых ТЦ. Так, уже в этом году начнет работу торговый центр «Проспект» на проспекте Ленина, 33/1. В дальнейшем в городе появится торгово-развлекательный центр «Максимум» на улице Карболитовской, 18, торговый центр на Комсомольском проспекте, недалеко от дома № 71, а также ТЦ на улице Тухачевского, 19а. Помимо этого, под торгово-развлекательный комплекс в Кемерове отдали недостроенный объект на Молодежном проспекте, 14.

- При строительстве новых жилых районов в городе Кемерово планомерно ведется строительство торговых объектов для создания условий и обеспечения жителей услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания по месту жительства, - цитирует пресс-службу кемеровской администрации портал ВашГород.ру.