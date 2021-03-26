За трудоустройство безработных кузбасским предприятиям начнут выплачивать субсидии

Предприятиям Кузбасса будут выплачивать субсидии за трудоустройство безработных. В регионе в этом году планируется расширить федеральную программу переобучения специалистов невостребованных профессий.

Предполагается, что благодаря предпринятым мерам более двух тысяч человек бесплатно повысят квалификацию или пройдут переобучение, а не менее трех тысяч смогут устроиться на новую работу.

- Новые профессии при поддержке государства смогут получить все, кто стоит на учете в службе занятости, а также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, неработающие матери детей дошкольного возраста и люди старше 50 лет. Перечень направлений для переподготовки сформирован с учетом уже имеющихся и перспективных вакансий на рынке труда Кузбасса, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Обучение будет организовано по таким направлениям, как «Информационная безопасность», «Дизайн», «Реклама», «Государственное и муниципальное управление» и другим. Подать заявку можно через портал «Работа в России».

Что касается работодателей, то они смогут получить субсидии за каждого принятого на работу человека, признанного безработным до 1 января 2021 года. Выплата на каждого сотрудника, которую можно оформить и дистанционно, составит три минимальных размера оплаты труда (12 729 рублей), увеличенные на районный коэффициент, плюс сумма страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.