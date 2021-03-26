От -16 до +10 градусов ожидается в Кузбассе в ближайшие сутки Фото: Екатерина РОМАНОВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшие сутки в Кузбассе. В регионе ожидается разброс температур от -16 до +10 градусов.

В субботу, 27 марта, ночью по региону будет -3… -8 градусов, при прояснении до -11… -16. Днем воздух прогреется до 0… +5, а по югу - до +10.

Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью в отдельных районах пройдет небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

В Кемерове ночью столбики термометров покажут -5… -7 градусов, днем будет в пределах +1… +3. Западный ветер разовьет скорость до 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров. Ночью, как и в целом по области, пройдет небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков, сильная гололедица.