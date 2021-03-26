Трое подростков насмерть забили мужчину в Кузбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе трое подростков насмерть забили мужчину. Еще один в результате побоев оказался на больничной койке.

В октябре 2019 года двое 17-летних и один 16-летний жители поселка Яя в состоянии опьянения пришли в дом знакомого, где отчим одного из них распивал спиртное в компании других мужчин. Подросток предъявил тому претензии, что он не помогает матери по хозяйству, а затем ударил по лицу. После этого троица собиралась было уйти, когда один из мужчин нецензурно выразился в их адрес. Подростки разозлились и избили его до потери сознания, а затем ушли. Однако по дороге один из приятелей предложил вернуться и продолжить начатое.

- Вернувшись, они снова избили 33-летнего потерпевшего, после чего беспричинно стали избивать другого мужчину. Затем злоумышленники с места преступления скрылись. Очевидцы вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Потерпевших госпитализировали, от полученных повреждений 28-летний мужчина скончался в медицинском учреждении, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Проведенная экспертиза показала, что молодые люди осознавали характер своих действий. Со следствием они сотрудничали и признали свою вину. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, назначил каждому наказание в виде пяти лет лишения свободы в воспитательной колонии.