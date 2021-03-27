В Мариинске завершается строительство корпуса городской больницы. Фото: Пресс-служба АПК

В Мариинске завершается строительство корпуса городской больницы. Работы планируется закончить в мае текущего года.

К 300-летию Кузбасса одним из сданных социальных объектов станет Мариинская горбольница, сейчас ее строительство завершено на 70 процентов.

-Из-за недобросовестного подрядчика история ремонта этого корпуса тянется более пяти лет. В мае прошлого года я поручил Минстрою Кузбасса проработать проект и завершить реконструкцию в кратчайшие сроки. В новый корпус переедет администрация, которая сейчас занимает помещения стационара. Это позволит освободить площади для работы врачей и размещения пациентов, — сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На освободившихся в стационаре площадях разместят кабинет УЗИ, кабинет функциональной диагностики, перевязочный кабинет круглосуточного травмпункта и клинико-диагностическую службу. Также будет открыта палата на четыре койки для диагностики и оказания неотложной медицинской помощи и три смотровые для больных хирургического, гинекологического, терапевтического и неврологического профилей.

Под новый административно-бытовой корпус Мариинской городской больницы реконструируют бывшее здание прачечной, в . Чтобы строение могло вместить все необходимые службы, потребовалось надстроить второй этаж. Все необходимые экспертизы прежний подрядчик провел, получил разрешение на проведение работ, но в 2017 году стройка встала. В 2020 году, после вмешательства губернатора Сергея Цивилева и замены подрядчика ремонт возобновился.