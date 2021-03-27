Два пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе, самому старому – 79 лет Фото: ИВАНОВА Диана

В Кузбассе за прошедшие сутки скончались еще два пациента с коронавирусом, самому старому было 79 лет. Сводку на утро 27 марта по ситуации в регионе опубликовал оперштаб.

- У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Мариинске. У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Юрге, - рассказали подробности в штабе.

Таким образом, число летальных случаев за год достигло 606.

Также за сутки заболевание выявлено у 46 человек, а всего с начала пандемии – у 33106. Выздоровело 32177 пациентов, в том числе 43 – за сутки.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 323 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1579 человек.