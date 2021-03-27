46 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Кузбассе Фото: ИВАНОВА Диана

В Кузбассе за прошедшие сутки зафиксировано 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего же с начала пандемии заболело уже 33 106 человек.

Как рассказали в оперативном штабе региона, за сутки также 43 человека выздоровело, а всего с марта прошлого года больницы покинули уже 32 177 пациентов.

К сожалению, продолжает расти печальная статистика. За сутки зафиксировано еще два летальных исхода, а общее их число достигло 606.

- У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Мариинске. У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Юрге, - сообщили в оперштабе.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 323 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1579 человек.