Дождь со снегом пройдет в Кузбассе в воскресенье Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кузбассе в ближайшие сутки ожидаются дождь со снегом. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Согласно предоставленному прогнозу, ночью 28 марта по области ожидается 0…-5 градусов, местами до -10 градусов. Днем воздух прогреется до 0…+5 градусов, а местами температура будет подниматься даже до +10. Будет дуть юго-западный ветер. Ночью его скорость достигнет 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров. Днем он усилится до 4-9 метров в секунду, в отдельных территориях будут порывы до 14 метров. Ночью местами ожидается небольшие осадки, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах туманы, на дорогах гололедица.

В Кемерове ночью в воскресенье будет -2…-4 градуса, днем температура поднимется до +3…+5 градусов. Юго-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 2-7 метра в секунду, а нем усилится до 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров. Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшие осадки.