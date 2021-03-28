Более 100 тысяч кузбассовцев привились от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе уже 100 тысяч человек привились от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Малин.

Из привитых 43,8 тысячи человек, или 44 процента – это люди старше 60 лет. Завершили вакцинацию, то есть привились двумя компонентами вакцины, уже 73,7 тысячи жителей региона.

«Прививка на сегодняшний день - самый эффективный способ профилактики новой коронавирусной инфекции. И в большинстве случаев она переносится хорошо. Реакции - повышение температуры тела, слабость, головная боль, проявления аллергии возможны, но бывают редко и быстро проходят», - написал Михаил Малин в своем Instagram.

При этом он отметил, что почти не отмечают побочные реакции представители старшего поколения.

«Прививка от короновируса для них особенно важна, ведь иммунная защита организма уже не так сильна, у многих есть хронические недуги и выше риск осложнений в случае заболевания COVID-19, и его тяжелого течения. Обезопаситься от коронавируса поможет или социальная изоляция, или вакцинация. От сидения дома снижается физическая сила, атрофируются мышцы, ухудшается эмоциональное состояние. Прививка позволяет не беспокоиться из-за возможного заражения COVID-19, вести привычный образ жизни», - добавил министр.

Он напомнил, что бесплатная прививка против COVID-19 доступна всем гражданам страны в возрасте от 18 лет, не имеющим противопоказаний. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг или в мобильном приложении «Госуслуги», а также позвонив по номеру 122.