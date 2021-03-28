49 кузбассовцев заболели коронавирусом за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперштаб озвучил актуальные данные по коронавирусу в Кузбассе. Как оказалось, за минувшие сутки есть как новые случаи заболевания, так и случаи выздоровления и смерти.

На утро 28 марта еще у 49 кузбассовцев подтвердился коронавирус. Таким образом, с начала пандемии в регионе зафиксировано 33 155 случаев инфицирования COVID-19. Однако вместе с этим растет и число тех, кто одолел болезнь. Только за минувшие сутки тесты на коронавирус вновь показывают отрицательный результат у 45 жителей региона. А с середины марта их число достигло 32 222 человек.

Выросла и печальная статистика: за сутки на одного человека выросло число умерших. С начала пандемии зафиксировано 6-7 летальных случаев исхода болезни.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 326 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1614 человек.