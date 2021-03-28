Сова из известного фильма прилетела в Кемерово. ФОТО: vk.com, "Интересный Кемерово"

На балкон одного из многоэтажных домов в Кемерове прилетела сова. Снимок с птицей появился в соцсетях.

Кемеровчане обсуждают забавный снимок, сделанный одним из жителей города. Камера запечатлела сову, сидящую на ограждении балкона многоэтажного дома.

«Прилетела на балкон сова. Бульвар Строителей», - так подписал автор снимок, который был опубликован в одном из пабликов.

Подписчики тут же принялись комментировать забавный снимок. Многи отметили, что он напоминает кадр из фильма про Гарри Поттера.

«Если у вас есть ребенок, ну или вы сами в душе ребенок, вам повезло! Ищите письмо из Хогвартса, явно выронила, или под балконом или на нем»,- пишет подписчик Дмитрий. А другой комментатор, Ольга отмечает: «И говорит: время пришло улетать из Кемерово в Хогвартс Дамблдора, сынок».

Впрочем, некоторые подписчики оказались намного прозаичнее и посчитали, что сова всего лишь высматривает добычу с высоты балкона. Как долго птица просидела на месте и куда отправилась после этого, автор снимка не сообщает.