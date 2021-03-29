Погода в Кузбассе 29 марта: синоптики предупреждают о тепле и снеге Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Ждать ли тепла жителям Кузбассе 29 марта? Об этом рассказали специалисты кемеровского гидрометцентра.

По данным синоптиков, понедельник, 29 марта, обещает быть теплым, но пасмурным днем. Так, в течение всего дня будет наблюдаться облачность, пройдет снег и мокрый снег. При этом скорость юго-западного ветра составит 4-9 метров в секунду, а при порывах – и до 14 метров в секунду.

На территории всего региона синоптики прогнозируют температуру воздуха от одного до шести градусов тепла. А в вот в Кемерове ожидается от одного до трех градусов. Здесь также пройдет снег и мокрый снег.