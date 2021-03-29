Подростки устроили пляски на крыше в кузбасском городе. ФОТО: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

Танцы на крыше устроили подростки в одном из кузбасских городов. Экстремальное развлечение едва не обернулось трагедией.

В одном из пабликов очевидцы разместили снимки, на которых запечатлены несколько подростков. Дети забрались на крышу многоэтажного дома и стали вести себя безрассудно. Невольные свидетели того, как дети развлекаются, отметили, что одна из девочек, находившихся там, едва не упала.

«В центре города, дети на крыше танцевали и свисали с перил. Как они туда попали? Администрация, закройте чердак, пока беда не случилась. Девочка поскользнулась, и быстро убежали все», - пишет автор снимков.

Подписчики группы сошли во мнении, что подростки, скорее всего, забрались на крышу ради эффектных фото и видео. Большинство отметило, что это занятие – очень опасное, и ответственным за безопасность следует немедленно закрыть чердаки. «Совсем уже с головой не дружат. Что за молодежь пошла» - возмущается один из подписчиков, и многие с ним солидарны.

Однако нашлись и те, кто вспомнил собственное детство и собственные подобные выходки. Впрочем, их комментарии и позиция не получили поддержки и одобрения.