Божьи коровки проснулись в Кузбассе. ФОТО: ""ВашГород.ру

На юге Кузбасса в последние дни марта настолько тепло, что даже стали просыпаться божьи коровки.

Снимками с божьими коровками, выползшими погреться на теплые камни, делятся жители южной столицы Кузбасса. они отмечают, что встретили жуков в Новокузнецком районе.

«Весна уже настала, первые жуки проснулись. Раньше так рано я их не встречала», - цитирует слова автора снимка интернет-издание «ВашГород.ру».

Отметим, что в течение последней недели в Новокузнецке среднесуточная температура превышала средние показатели на 1,5-8,1 градуса. Возможно, именно резкое потепление и заставило божьих коровок проснуться раньше срока.

Напомним, что 29 марта в Кузбассе ожидается теплая погода и снег – об этом сообщили синоптики кемеровского гидрометцентра.