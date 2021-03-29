Три женщины с коронавирусом умерли в Кузбассе за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще три пациентки, у которых ранее врачи диагностировали коронавирус, скончались в Кузбассе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Юргинском районе, - отметили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса. - У кемеровчанки 1940 года рождения и жительницы Мариинского района 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

Общее число случаев летального исхода - 610 человек.

Вместе с этим растет и положительная динамика: за сутки 41 пациент выздоровел, и теперь число тех, кто одолел болезнь, достигло 32 263 человек.

Кроме того, еще у 50 кузбассовцев тесты на ковид оказались положительными. Общее число заболевших с начала пандемии - 33 205 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 332 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1597 человек.