ГИБДД ищет свидетелей смертельного ДТП в Кузбассе Фото: Илья СМИРНОВ

28 марта на одном из участков кузбасских автодорог произошло ДТП, унесшее жизнь женщины.

Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения областной Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие случилось 28 марта около восьми часов вечера на 11 километре автодороги, соединяющей Промышленную и Ваганово. Здесь одна из местных жительниц переходила дорогу, когда ее сбил автомобиль. Женщина в результате наезда погибла.

- Госавтоинспекция обращается ко всем, кто был свидетелем данного происшествия, располагает какой-либо информацией о совершении ДТП или записью видеорегистратора, сообщить об этом по телефону дежурной части Госавтоинспекции Кузбасса, - обращаются к кузбассовцам сотрудники полиции.

Сделать это можно по телефону: 8-(384-2) 718-518.