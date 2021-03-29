До +7 градусов потеплеет в Кузбассе на неделе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на рабочую неделю в Кузбассе. Ожидается, что в регионе потеплеет до +7 градусов.

Во вторник по области прогнозируется -2…+3 градуса. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах гололедица.

В среду, 31 марта, ожидается -7…-12 градусов ночью и -4…+1 градус днем. Северо-западный ветер немного стихнет, его скорость составит 2-7 метра в секунду, местами возможны порывы до 13 метров в секунду. Ночью местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, днем осадков не ожидается.

В четверг, 1 апреля, ночью столбики термометров покажут -7…-12 градусов, в отдельных районах будет до -18 градусов. Днем воздух прогреется до -3…+2, а местами до +7 градусов. Ветер сменит направление на западное, его скорость составит 2-7 метра в секунду, местами возможны порывы до 12 метров. Ночью по северу области пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега.

В пятницу синоптики прогнозируют -3…-8 ночь, местами будет до -13 градусов. Днем ожидается +2…+7 градусов. В области придет южный ветер, он будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров. Сутки пройдут преимущественно без осадков.