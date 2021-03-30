Новокузнечан просят получить карту жителя Кузбасса Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Жителей города Новокузнецка, которые пользуются правом бесплатного проезда, приглашают получить «Карту жителя Кузбасса».

Получить карту, благодаря которой можно будет и в дальнейшем пользоваться правом бесплатного проезда, можно в отделениях «Сбербанка». Для этого нужно обратиться в отделение по месту жительства. Сотрудник банка сверится с реестром льготных категорий граждан, затем на карту нанесут фотографию ее владельца. Дети до 14 лет, которые также имеют право на бесплатный проезд (дети-инвалиды и дети из многодетных семей), получают социальную транспортную карту в управлениях соцзащиты по месту жительства.

Новокузнецк наряду с еще 3 территориями Кузбасса входит в пилотный проект по внедрению электронного проезда для льготных категорий граждан. На сегодняшний день «Карту жителя Кузбасса» получили 27 процентов взрослых льготников – почти 13,5 тысяч горожан.

- «Карта жителя Кузбасса» создана для удобства. Гражданину, имеющему право на льготный проезд, не нужно предъявлять никаких дополнительных документов в транпорте. Пассажир прикладывает карту к валидатору, у него считывается одна поездка. Кроме того, поскольку за льготный проезд все перевозчики получают возмещение из областного бюджета, необходимо, чтобы процесс этот был прозрачным. То есть, если «Карта жителя Кузбасса» будет получена не всеми льготниками, чистота пилотного проекта не будет соблюдена, – отметила начальник отдела социальной поддержки населения комитета социальной защиты администрации города Новокузнецка Юлия

Арчибасова.