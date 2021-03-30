У 53 кузбассовцев за сутки подтвердился коронавирус Фото: Александр БОЙКО

Штаб по охране здоровья населения Кузбасса озвучил актуальные данные по ситуации с коронавирусом.

Так, оказалось, что за минувшие сутки сразу у 53 пациентов с признаками ОРВИ подтвердился коронавирус. Теперь общее число заболевших с начала пандемии составляет 33 258. А вот число случаев выздоровления сегодня превысило число заболевших. На утро 30 марта общее число выздоровевших достигло 32 317 человек, из них 54 выписались за минувшие сутки.

Печальная статистика за сутки не изменилась, и в регионе по-прежнему зафиксировано 610 случаев летального исхода.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 331 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1546 человек.