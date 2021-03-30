В 20 городах и территориях Кузбасса выявили новых заболевших коронавирусом Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В каких городах больше всего новых заболевших коронавирусом, а в каких их нет? Мы расскажем вам об этом!

На утро 30 марта коронавирус подтвердился у 53 пациентов с признаками ОРВИ. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 33 258 человек. Штаб по охране здоровья населения Кузбасса приводит следующие данные:

«Кемерово - 12 заболевших, Юрга - девять, Новокузнецк - четыре, Топкинский МО - четыре, Мариинский МР - три, Промышленновский МО - три, Ленинск-Кузнецкий - два, Осинники - два, Таштагольский МР - два, Юргинский МО - два, Березовский - один, Калтан - один, Киселевск - один, Междуреченск - один, Мыски - один, Полысаево - один, Кемеровский МО - один, Ленинск-Кузнецкий МО - один, Тисульский МР - один, Яшкинский МО - один заболевший», - говорится в сообщении оперштаба.

Кроме того, на утро 30 марта общее число выздоровевших достигло 32 317 человек, из них 54 выписались за минувшие сутки. Ни одного случая летального исхода не зафиксировано.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 331 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1546 человек.