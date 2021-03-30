Врачи кузбасской больницы смогли спасти зрение мужчине с проволокой в глазу. ФОТО: инстаграм КОКБ

Молодой новокузнечанин после работы на фрезеровочном станке едва не стал инвалидом. Спасти ему зрение смогли врачи Кузбасской областной клинической больницы.

Внезапно отскочившя проволока попала в глаз работавшему на фрезеровчном станке молодому новокузнечанину. Она пронзила глазное яблоко. Длина изогнутого куска проволоки составляла 23 миллиметра. Хирурги обработали рану и извлекли проволоку, а дальше встал вопрос, как же сохранить зрение мужчине.

- Учитывая сквозной характер ранения, кровоизлияние внутрь глаза, риск отслойки сетчатки в послеоперационном периоде было принято решение о том, что необходимо удалить кровь из глаза и ввести в него силиконовое масло, которое бы удержало сетчатку на своем месте, - рассказал о ходе операции Кирилл Шахматов, заведующий офтальмологическим травматологическим отделением.

Новокузнечанину еще предстоит пройти длительный период реабилитации, восстановительные операции, но на данном этапе результат идеальный. Врачам удалось сохранить зрение в глазе почти на 50 процентов, и даже после такой серьезной травмы кузбассовец может видеть.