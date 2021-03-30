Жительница Кузбасса через суд добилась вселения с ребенком к бывшему мужу Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кузбассе женщина через суд добилась вселения вместе с ребенком в квартиру к бывшему мужу. Изначально мужчина отказывал ей в проживании.

В Белове на исполнении судебных приставов оказалось исполнительное производство о вселении женщины с ребенком в квартиру. Как выяснилось, две трети жилого помещения принадлежали им, а треть - бывшему супругу.

- После конфликта с бывшим супругом женщина вместе с сыном вынуждены были переехать в съемную квартиру. Когда у гражданки с ребенком появилась необходимость вселиться, мужчина отказался пускать их в жилое помещение, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

Судебные приставы ознакомили мужчину с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. Также с ним была проведена разъяснительная беседа, после чего он освободил одну из комнат для бывшей супруги и сына. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.