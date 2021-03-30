Семь человек спасли при пожаре в Кузбассе

В Кузбассе при пожаре огнеборцы спасли семерых человек. Сейчас специалистам предстоит выяснить точную причину возгорания.

Утром во вторник, 30 марта, в Прокопьевске загорелась квартира на первом этаже многоквартирного дома по улице Союзной. Об этом в диспетчерскую сообщил сам хозяин жилища. На место незамедлительно были направлены несколько пожарно-спасательных подразделений.

К моменту приезда пожарных из квартиры шел густой дым, из подъезда самостоятельно к тому времени выбрались пять жильцов. Специалисты в составе звеньев газодымозащитной службы приступили к разведке, в результате которой со второго и третьего этажей были спасены шесть человек и выведены на улицу по лестничным маршам с использованием специальных капюшонных устройств. Еще один человек был спасен с помощью автолестницы.

- Одновременно с действиями по спасению были предприняты меры по тушению пожара. Огнеборцам потребовалось более 15 минут, чтобы ликвидировать открытое горение. В результате пожара в двух комнатах обгорел потолок, в одной из комнат обгорели стены и сгорел диван. Общая площадь составила 25,5 квадратных метра, - рассказали в МЧС Кузбасса.

Сейчас эксперты устанавливают точную причину возгорания.