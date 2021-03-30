После падения ребенка в колодец в Кузбассе возбудили уголовное дело Фото: Асхат БАРДЫНОВ

После падения 9-летнего ребенка в колодец Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

ЧП произошло в Ижморском районе: здесь ребенок упал в канализационный колодец. 9-летний мальчик играл возле гаражей и не заметил, что на колодце, который был припорошен снегом, нет крышки. После падения мальчик позвонил маме и рассказал о том, что случилось. Женщина, в свою очередь, попросила охранника помочь вытащить мальчика наверх.

- Ребенок испугался, но физически не пострадал, за помощью в медицинское учреждение он не обращался. Однако следователем были приняты необходимые меры к тому, чтобы потерпевший был осмотрен медицинскими работниками. В ходе доследственной проверки установлена организация, ответственная за содержание колодцев, руководство которой пояснило, что осмотр проводят один раз в неделю, однако подтверждающая документация по факту проверок отсутствует, - сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Сейчас расследование уголовного дела еще продолжается. Происшествие вызвало большой общественный резонанс, и в Ижморском, а также по всей территории Кузбасса были проверены колодцы и люки.

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