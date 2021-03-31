Погода в Кузбассе 31 марта 2021: от -18 до +1 градуса Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Кузбассе в среду, 31 марта. Ожидается резкий разброс температур – от -18 до +1 градуса.

Ночью по области ожидается -7… -12 градусов, местами до -13… -18. Днем воздух прогреется до -4… +1. Будет дуть северо-западный ветер с переходом на западный. Его скорость составит 3-8 метров в секунду, ночью местами порывы до 15 метров, а днем в отдельных районах до 14 метров. Ожидается переменная облачность, ночью по области, днем местами пройдет небольшой снег, возможны гололедица и изморозь.

В Кемерове ночью столбики термометров покажут -8… -10 градусов, днем потеплеет до -1… -3. Северо-западный ветер с переходом на западный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, ночью пройдет небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков, местами гололедица.