Опасные заболевания будут выявлять в Кузбассе в новом отделении ПЦР-диагностики. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

До 300 исследований в течение одной смены будут проводить специалисты новой клинико-диагностической лаборатории на базе Кемеровского клинического диагностического центра имени Колпинского.

- Оснащение новой лаборатории позволит с максимальной точностью выявлять более десятка заболеваний. Здесь установлена современная аппаратура стоимостью 11 миллионов рублей, еще полтора миллиона направлено на ремонт помещения и приобретение расходных материалов и реактивов. Важно, что анализы для кузбассовцев здесь будут бесплатными, нужны только направление и полис ОМС, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В новой лаборатории могут диагностировать заболевания, которые передаются иксодовыми клещами. Это клещевой вирусный энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз. Также в лаборатории будут делать анализы на наличие РНК вируса COVID-19; инфекций, передающихся половым путем, гепатита В и С; определение ДНК вируса Эпштейна - Барра и папилломы человека и других. В отделении работают четыре специалиста, которые прошли обучение в Новосибирском государственном университете.