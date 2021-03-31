Сбербанк приглашает предпринимателей Кузбасса принять участие в бизнес-форуме

Мероприятие пройдет бесплатно в онлайн-формате. Фото: ПАО Сбербанк.

01 апреля в Кузбассе состоится бизнес-форум «СБЕР Бизнес / LIVE». Мероприятие пройдет в формате онлайн.

Экспертами форума являются признанные лидеры в своих сферах − маркетинг, финансы, продажи, soft-skills, психология.

- Мы приглашаем к участию предпринимателей Кемеровской области и надеемся, что мероприятие станет для них полезным во всех отношениях, говорит управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Андрей Беднарский, - На «СБЕР Бизнес / LIVE» можно получить как готовый рецепт для развития своего дела, так и почерпнуть для себя какие-то идеи, которые, в дальнейшем, можно трансформировать в свою формулу успеха.

Хедлайнерами форума станут: маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн; основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов; эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.

Подключение участников начнется 01 апреля с 10:30 по местному времени. Адрес регистрации на форум: https://clck.ru/TWA6y .

Участие в форуме бесплатное.

Программу форума можно посмотреть здесь >>

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

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