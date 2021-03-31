Двое мужчин с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу два пациента, у которых диагностировали коронавирус, скончались в Кузбассе за минувшие сутки.

- У мужчины 1934 года рождения развилась двустороняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, патологии центральный нервной системы. Он проживал в Киселевске, - сообщает оперативный штаб Кузбасса. - У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

Отметим, что за минувшие сутки в регионе выявили 51 новый случай заболевания коронавирусом. В общей сложности число заболевших с начала пандемии достигло 33 309 человек. При этом зафиксированы и случаи выздоровления: 55 кузбассовцев вылечились, и теперь общее число тех, кто одолел коронавирус, достигло 32 372 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 325 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1503 человека.