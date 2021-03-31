Уголовное дело возбудили в Новокузнецке за халатность при отлове бродячих животных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новокузнецке возбуждено уголовное дело за халатность, допущенную при отлове бродячих животных. Об этом рассказали в региональном Следкоме.

В прошлом году, по версии следователей, Новокузнецку было выделено 7 миллионов 830 тысяч рублей из бюджета области на отлов и содержание беспризорных животных. Муниципалитет заключил соответствующий договор с подрядчиком. Силами компании за год было выловлено 415 бродячих собак, но при этом от самих горожан поступило 2400 заявок на отлов бездомных животных.

- Несмотря на большое количество обращений, должностные лица надлежащим образом не организовали работу по ликвидации этой проблемы . Так, из выделенных денежных средств на решение данного вопроса было освоено только порядка 20 процентов, - сообщили в ведомстве.

При этом эксперты отмечают, что в этом году ситуация кардинально не поменялась. При 836 заявках от населения отловлено только 184 бездомных животных.

Как рассказали, в свою очередь, в Роспотребнадзоре, в прошлом году от укусов бродячих собак пострадали 612 горожан, а с начала 2021 года - уже 139. Сейчас следствие устанавливает должностных лиц, которые допустили нарушения по организации отлова безнадзорных животных. Также возбуждено уголовное дело по факту оказания подрядчиком услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

- Следствию предстоит установить, как регламентирован порядок работы подрядной организации в данном направлении деятельности и как она осуществлялась в действительности, - добавили в Следственном комитете. - Уголовные дела возбуждены по материалам прокурорской проверки.