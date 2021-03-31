Девять уголовных дел возбудила прокуратура по факту пожара на АЗС в Новокузнецке. Фото: СУ СК Кузбасса

Прокуратура возбудила девять уголовных дел по факту пожара на АЗС в Новокузнецке. Он произошел 22 марта.

На автозаправочной станции, которая находилась на улице Транспортной, около 14.30 произошло возгорание колонки площадью пять квадратных метров. Во время инцидента никто не пострадал. Предварительно, причиной произошедшего стало возгорание топливно-воздушной смеси внутри резервуара для хранения топлива.

Во время выездной проверки сотрудники прокуратуры Центрального района города вместе со специалистами Ростехнадзора, Роспотребнадзора и МЧС выявили ряд нарушений пожарной безопасности. В частности, на заправке не было необходимого количества огнетушителей, не была разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, отсутствовали журналы эксплуатации систем противопожарной защиты, а также информация о прохождении обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа, об организации работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности объекта. Кроме того, резервуары для хранения топлива не были оборудованы системами контроля их герметичности, системами предотвращения их переполнения.

Также комиссия выявила нарушения при эксплуатации электроустановок и в области охраны труда.

- По итогам проверки прокуратурой района приняты меры реагирования: возбуждено девять дел об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе прокуратуры области. - Материалы административных дел в настоящее время находятся на рассмотрении.

Прокурор района уже внес руководителю организации представление об устранении нарушений. Меры приняты, демонтируется навесное и иное оборудование.

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