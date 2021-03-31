Новый уполномоченный по правам ребенка назначен в Кузбассе. Фото: Заксобрание Кузбасса

В Кузбассе назначен новый уполномоченный по правам ребенка. Им стала Валентина Богатенко.

В среду, 31 марта, состоялось 19-е заседание Законодательного собрания Кемеровской области, на котором депутаты назначили новым уполномоченным по правам ребенка в регионе Валентину Богатенко. Срок исполнения ее полномочий, согласно закону, составляет пять лет.

Ранее Валентина Богатенко работала в образовательных учреждениях Кемерова и органах управления образованием, после стала начальником управления по взаимодействию с Кемеровским городским Советом народных депутатов мэрии столицы Кузбасса. Она является кандидатом педагогических наук.

- Кандидатура выдвинута губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Данная кандидатура была поддержана уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой и комитетом по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности парламента Кузбасса, - рассказали в Заксобрании.