Из-за долгов дочерям-двойняшкам житель Анжеро-Судженска лишился автомобиля

Из-за долгов дочерям-двойняшкам житель Анжеро-Судженского лишился автомобиля. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.

Нежелание выполнять свои обязанности в отношении двух 12-летних дочек может лишить жителя Кузбасса автомобиля.

Житель Анжеро-Судженска должен был выплачивать алименты на содержание двух дочек-двойняшек, однако выполнять свои обязанности не торопился. Выплаты он делал нерегулярно и в конце концов задолжал дочкам порядка 50 тысяч рублей.

Чтобы подвигнуть мужчину все-таки выплатить дочкам задолженность, приставы вынесли постановление об обращении взыскания на заработную плату должника и постановление о временном ограничении на выезд из России. Кроме того, сотрудник УФССП России по Кемеровской области выяснил, что у мужчины в собственности имеется автомобиль - сейчас машина арестована.

- Предварительная стоимость арестованного имущества составила 300 тысяч рублей. Мужчина был предупрежден об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Теперь у него есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет передано на реализацию, средства от которой будут направлены на погашение задолженности по алиментам в пользу двух дочерей.