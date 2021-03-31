В Кузбассе ожидается разброс температур от -18 до +7 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на первый день апреля. Ожидается, что в регионе будет большой разброс температур в течение суток.

Так, ночь, 1 апреля, по области прогнозируется -6…-11 градусов, при прояснениях до -13…-18 градусов. Днем воздух прогреется до -3…+2 градусов, а по югу ожидается до +7. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 13 метров в секунду. В отдельных районах пройдет небольшой снег, днем с мокрым снегом, на дорогах гололедица.

В Кемерове ночью будет -7…-9 градусов, днем столбики термометров покажут -1…+1 градус. Как и в целом по области, будет дуть юго-западный, местами его порывы будет достигать 12 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, пройдет небольшой снег, днем с мокрым снегом, на дорогах гололедица.