Посвященные 300-летию Кузбасса улицы появятся в Воронеже Фото: Ирина АВТУШКО

В Воронеже должны появиться улицы, посвященные 300-летнему юбилею Кузбасса. Всего их будет три.

Комиссия по культурному наследию Воронежа приняла решение назвать три улицы в честь угольного региона. Напомним, что с предложением увековечить Кузнецкий угольный бассейн выступил губернатор Сергей Цивилев.

-В юбилейный для региона год на карте Воронежа появятся Кузбасский проезд, Новокузнецкая улица и бульвар Содружества. При этом в городе уже есть улица Кемеровская. Новые географические названия позволят увековечить Кузнецкий угольный бассейн, открытый 300 лет назад, а также укрепят связь между нашим регионом и Воронежской областью, — отметил глава региона.

К слову, в России уже есть несколько улиц, посвященных Кузбассу. Улица Кузбасская есть в городе Артем Приморского края, в Волгограде, в Нижнем Новгороде, в Новокузнецке, в Новосибирске, в Перми, в Самаре, в Екатеринбурге. Кемеровская улица есть в Белове, Воронеже, Омске, Томске, Нижнем Новогороде, Уфе. Также две улицы с таким названием есть в Санкт-Петербурге — в Кировском районе и в поселке Парголово. Улица, названная в честь Новокузнецка, есть в Москве.