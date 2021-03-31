В Кузбассе компания-грузоперевозчик скрыла налогов на 47 миллионов рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кузбассе компания, которая занимается грузоперевозками, скрыла от налоговой 47 миллионов рублей. Против ее руководства возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, с апреля 2015 по декабрь 2017 года руководство фирмы включало в налоговые декларации ложные сведения о произведенных вычетах по налогу на добавленную стоимость путем создания фиктивного документооборота с организациями, которые фактически предприятию услуги не оказывали, работы не выполняли.

- Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Кроме того, следствие будет принимать все меры, чтобы возместить причиненный бюджету ущерб. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.